شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في تونس إلى 1561 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1561 حالة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 وفاة.

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