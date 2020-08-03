شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الدستوري: الغنوشي ينفذ أجندة خارجية لتدمير تونس والان نبدء بالتفاصيل
وبعد استمرار الغنوشي في منصبه إثر فشل مشروع سحب الثقة منه، الخميس الماضي، أعلن رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي تحديه للمعارضة التونسية بالثناء على تطور العلاقات التونسية التركية، مؤكدًا في تصريحات مساء السبت، أن تونس تولي أهمية كبيرة بعلاقاتها مع تركيا، وأن البلدين بحاجة إلى مزيد من التعاون فيما بينهما، كما أكد رغبته الكبيرة في زيارة تركيا، فيما رحّب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب ببقاء الغنوشي على رأس البرلمان التونسي.
ويتهم نواب من الأحزاب المعارضة ومن أحزاب الائتلاف الحاكم المستقيل بقيادة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى، حركة النهضة بالحصول على تمويلات من قطر وتركيا، إضافة إلى علاقتها بالإرهابيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحزب الدستوري: الغنوشي ينفذ أجندة خارجية لتدمير تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.