شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الدستوري: الغنوشي ينفذ أجندة خارجية لتدمير تونس والان نبدء بالتفاصيل

شنّ النائب بالحزب الدستوري الحر مجدي بوذنية هجومًا شرسًا على زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، واتهمه في تصريحات متلفزة أمس الأحد، بتنفيذ أوامر خارجية، وخدمة أجندة جماعة الإخوان الإرهابية لتدمير تونس. وقال إن الغنوشي لا يصلح لرئاسة البرلمان، ويريد إقحام تونس بالصراع الليبي.

وبعد استمرار الغنوشي في منصبه إثر فشل مشروع سحب الثقة منه، الخميس الماضي، أعلن رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي تحديه للمعارضة التونسية بالثناء على تطور العلاقات التونسية التركية، مؤكدًا في تصريحات مساء السبت، أن تونس تولي أهمية كبيرة بعلاقاتها مع تركيا، وأن البلدين بحاجة إلى مزيد من التعاون فيما بينهما، كما أكد رغبته الكبيرة في زيارة تركيا، فيما رحّب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب ببقاء الغنوشي على رأس البرلمان التونسي.

ويتهم نواب من الأحزاب المعارضة ومن أحزاب الائتلاف الحاكم المستقيل بقيادة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى، حركة النهضة بالحصول على تمويلات من قطر وتركيا، إضافة إلى علاقتها بالإرهابيين.