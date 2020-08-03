شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش حفتر: الليبيون سيطردون الأتراك من بلادهم والان نبدء بالتفاصيل

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر: إن الليبيين قادرون على طرد الأتراك من بلادهم، مشددًا في تصريحات «السبت» خلال تفقّد جاهزية الوحدات العسكرية بكتيبة طارق بن زياد على أن الشعب الليبي لم يرَ خلال 300 عام من الاحتلال التركي إلا القتل والشر والجباية.

وأضاف حفتر: لن نرضى أبدًا بالاستعمار، والليبيون سيطردون كل مستعمر، نحن لهم بالمرصاد.

وأكد قائد الجيش الليبي أن المرتزقة الذين تم الدفع بهم إلى ليبيا مأجورون ومدرّبون، ولا وطن ولا عائلة ولا صفة لهم سوى الاسترزاق. وأوضح مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن حفتر حيّا ضباط وجنود كتيبة طارق بن زياد على روحهم المعنوية العالية، واستعدادهم وجاهزيتهم التامة لتنفيذ أية أوامر تصدر إليهم لتحرير الأرض.

ويرفع الجيش الوطني الليبي منذ أيام درجة الاستعداد إلى المرحلة القصوى تأهبًا لأي هجوم محتمل من ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية ومرتزقة الرئيس التركي أردوغان على مدينتي «سرت والجفرة».

يأتي هذا فيما زعم الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو أن معركة «سرت» محسومة جوًا وبرًا وبحرًا لصالح الوفاق، وما يؤخرها فقط انتظار التعليمات بالاقتحام.

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من جانبه، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية العميد خالد المحجوب: إن تركيا وقطر ترسلان الأسلحة والإرهابيين إلى ليبيا منذ 2014.

وأضاف المحجوب في تصريحات متلفزة، أمس الأحد، إن الجيش الليبي كاد يقضي على الإرهابيين في العاصمة طرابلس، لولا التدخل التركي. مشددًا على أنه من غير المقبول ترك ليبيا في يد الإرهاب أو الأتراك.

وأوضح أن الجيش أسقط جميع الطائرات المسيّرة في محيط انتشار القوات الليبية، وردع عناصر من المرتزقة حاولوا التقدم وتم التعامل مع الأرتال التي حاولت التقدم. من جهته، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نقل تركيا 17 ألف مرتزق سوري و10 آلاف إرهابي أجنبي إلى ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وقال المرصد في بيان «السبت» إن أردوغان يواصل نقل المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا، مشيرًا إلى وصول دفعة جديدة إلى طرابلس تضم مئات المرتزقة السوريين والأجانب ليرتفع العدد إلى نحو 17 ألف مرتزق سوري، بينهم 350 طفلًا، في حين بلغ عدد الإرهابيين الأجانب 10 آلاف.