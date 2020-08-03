شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمني: عازمون على استعادة الدولة من الميليشيات والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، أن الشعب اليمني بكل قواه الحية وقواته المسلحة أكثر عزمًا وإصرارًا على استعادة دولته، واستكمال تطهير كل تراب الوطن من خطر المشروع الحوثي الكهنوتي واقتلاع مخلفات الإمامة والأطماع الفارسية والانتقال نحو بناء المستقبل الزاهر في ظل دولة اتحادية عادلة تعيد لليمن سعادته ومكانته الرائدة بين الشعوب المتقدمة.

وقال خلال زيارته التفقدية للمنطقة العسكرية السابعة والوحدات المرابطة في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، السبت: «إن مقتضيات المرحلة التي يعيشها الوطن تفرض على الجميع الالتفاف حول المشروع الوطني والاصطفاف تحت لواء الجمهورية وتناسي الصراعات والخلافات والنفير نحو مواجهة العدو الواحد والوقوف إلى جانب القيادة السياسية والقوات المسلحة في معركة المصير».

وتطرق قائد المنطقة اللواء الركن أحمد جبران، إلى سير العمليات الميدانية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية وبسالة مقاتلي الجيش الوطني في مواجهة هذه الميليشيا.

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وترأس وزير الدفاع اجتماعًا لقيادة المنطقة وعدد من قادة الألوية والوحدات وقادة الجبهات.

وأشاد المقدشي ببسالة قادة ومقاتلي الجيش ورجال المقاومة الذين يضحّون بأرواحهم ودمائهم في معركة الشرف والكرامة لحماية الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية ومواجهة مشاريع الفوضى والعبث وأطماع الماضي المظلم الذي أطاح به اليمنيون وقدّموا في سبيل التحرر من براثنها قوافل الشهداء وسيول الدماء التي لا يمكن التفريط بها وبأهدافها السامية التي ستظل أمانة في أعناق الأجيال المتوارثة.

وقال: «لقد قطعنا على أنفسنا العهد والقسم ألا نملّ ولا نميل عن واجبنا في تحرير شعبنا وتلبية آماله وتطلعاته النبيلة والسير على درب رموز التحرر الوطني وتحقيق العيد الأكبر والنصر المؤزر، ولن يحكمنا الحوثي، وصنعاء وكل اليمن سوف تتحرر قريبًا، وستبقى راية اليمن ترفرف شامخة في كل ربوعه الغالية».