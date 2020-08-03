27 حزبا معارضا يقاطعون الانتخابات البرلمانية بفنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أحزاب بالمعارضة في فنزويلا، الإثنين، عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في ديسمبر/كانون أول القادم.

وأوضح بيان صادر عن حزب فولانتد بوبيولار، الذي ينتمي إليه زعيم المعارضة خوان جوايدو، نشر عبر تويتر، أن "27 منظمة سياسية ديمقراطية وقعت إعلانا نعلن فيه للشعب الفنزويلي والمجتمع الدولي أننا قررنا بالإجماع عدم المشاركة في الاحتيال الذي دعت إليه الديكتاتورية".

وكان المجلس الانتخابي الوطني، وهوعلى صلة وثيقة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلن الشهر الماضي أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في 6 ديسمبر.

وفاز مادورو بولاية ثانية في مايو/ أيار 2018 في انتخابات قاطعتها معظم أحزاب المعارضة.

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وتم انتخاب جوايدو رئيسا للبرلمان في يناير/كانون ثان 2019 وتم الاعتراف به لاحقا من قبل حوالي 50 دولة كرئيس مؤقت لفنزويلا.

لكنه فشل في الإطاحة بمادورو المدعوم من الجيش، وانتخب لويس بارا الموالي للحكومة في يناير الماضي رئيسا للبرلمان في تصويت رسمي لكنه محل نزاع، بينما انتخب مشرعون معارضون جوايدو.

وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية وسياسية هائلة أدت إلى فرار حوالي 5 ملايين فنزويلي إلى الخارج.