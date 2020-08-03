شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: الحجاج سيخضعون للفحص الطبي بعد انتهاء المناسك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020 أعلن نائب وزير الحج والعمرة بالسعودية، عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم الأحد، إن الحجاج سيخضعون للفحص الطبي بعد انتهاء مناسك الحج. وأضاف مشاط، وفقاً لقناة "الإخبارية"، أن المملكة جندت جميع إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1441هـ. وأكد أن الاحترازات اتبع فيها جميع الإجراءات الاستثنائية خلال حج هذا العام.





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