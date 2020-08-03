محكمة إسرائيلية تأمر نجل نتانياهو بحذف تغريدة عن زعماء المظاهرات المناهضة للحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

أمرت محكمة إسرائيلية اليوم الأحد نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحذف تغريدة نشر فيها تفاصيل شخصية لزعماء احتجاجات مناهضة للحكومة. وكتب يائير نتانياهو (29 عاماً) على تويتر يوم الخميس الماضي قائلاً، إنني "أدعو الجميع للاحتجاج، ليلاً ونهاراً (حيث تقول المحكمة العليا أنه مسموح)، في منازل هؤلاء الأشخاص الذين ينظمون لنا جميعاً فوضى في البلاد في الأسابيع القليلة الماضية. وأرفق وثيقة محكمة بأسماء وعناوين وأرقام هواتف 5 من النشطاء، الذين قدموا شكوى إلى محكمة ابتدائية في القدس من أن متابعي حساب يائير نتانياهو على تويتر قاموا بإجراء مكالمات هاتفية هددوهم فيها، وتعدوا على حديقة منزل أحدهم. وقالت القاضية دوريت فاينشتاين، إن صياغة التغريدة، إلى جانب نشره لوثيقة محكمة، تشكل "تحريضاً على التحرش". وكتبت في حكمها، إنني "أمرت المدعى عليه بحذف التغريدة". وجاء في الحكم أنه يجب على يائير نتانياهو "الامتناع عن مضايقة مقدمي الالتماس بأي شكل أو طريقة، بما في ذلك عن طريق شخص ثالث، لمدة 6 أشهر". ويتعرض نتانياهو لضغوط متزايدة حيث ينتقد المواطنون طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية والاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا. كما يعارض الكثيرون بقاءه في السلطة أثناء محاكمته بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

