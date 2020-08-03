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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم مدينة جلال آباد الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
قالت وكالة أنباء "أعماق" التابعة لتنظيم داعش اليوم الأحد، إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم في مدينة جلال آباد الأفغانية. كان مسؤولون قد قالوا، إن ثلاث قنابل على الأقل انفجرت خارج مجمع سجن بالمدينة.
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