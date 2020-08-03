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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتقال 15 من داعش شرقي الموصل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى العراقية، مساء اليوم الأحد، باعتقال 15 من عناصر تنظيم داعش شرقي الموصل (400 كم شمال بغداد). وقال المقدم سلام العكيدي، إن عناصر من استخبارات الشرطة المحلية اعتقلت اليوم الأحد 15 من عناصر داعش في عملية أمنية نفذتها ثالث أيام عيد الأضحى في قرية بازوايا الواقعة شرقي الموصل، مضيفاً أنه تم اقتيادهم إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم بعد الاستيلاء على الأسلحة الخفيفة التي كانت بحوزتهم. وتشهد محافظة نينوى نشاطاً لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على التنظيم عسكرياً قبل أكثر من عامين.
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