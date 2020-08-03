إطلاق قذيفة صاروخية من غزة على إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة صاروخية أطلقت باتجاه إسرائيل من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أنه تم "إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديد". وقال متحدّث باسم مجلس بلدية شعار هانيغيف حيث دوّت صفارات الإنذار في بيان، إن القذيفة الصاروخية لم تؤد إلى خسائر مادية أو بشرية. وتعود آخر عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة المحاصر باتجاه إسرائيل إلى مطلع يوليو (تموز). وفي السنوات الأخيرة، تواجهت حركة حماس وإسرائيل في ثلاث حروب (2008، 2012، 2014). وعلى الرغم من إرساء هدنة في الأشهر الأخيرة، سجل تبادل متقطع لإطلاق النار أطلقت خلاله صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل التي ردت بشن غارات على أهداف لحماس في غزة.

