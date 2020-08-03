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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوريا تسجل وفاة و29 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
أعلنت وزارة الصحة السورية في بيان الأحد، عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مايرفع عدد الإصابات في مناطق سيطرة الحكومة إلى 809. وأضاف البيان، "تم تسجيل حالة وفاة من الإصابات المسجلة لتصل الوفيات إلى 44". وأشار البيان إلى شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 256. من جهة أخرى، قررت وزارة الأوقاف السورية تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد محافظتي دمشق وريف دمشق لمدة 15 يوماً اعتباراً من يوم غد الإثنين، عملاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.
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