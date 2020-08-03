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سوريا تسجل وفاة و29 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة السورية في بيان الأحد، عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19) مايرفع عدد الإصابات في مناطق سيطرة الحكومة إلى 809. وأضاف البيان، "تم تسجيل حالة وفاة من الإصابات المسجلة لتصل الوفيات إلى 44". وأشار البيان إلى شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 256. من جهة أخرى، قررت وزارة الأوقاف السورية تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد محافظتي دمشق وريف دمشق لمدة 15 يوماً اعتباراً من يوم غد الإثنين، عملاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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