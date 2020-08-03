جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن "حادث خطير" في الجولان.. وتحرك سريع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأحد الاثنين، أنه استهدف وأصاب "فرقة إرهابية" كانت تزرع متفجرات بمحاذاة السياج الحدودي مع سوريا في مرتفعات الجولان.

وذكر بيان: "قامت قوة خاصة نفذت كمينًا في منطقة جنوب هضبة الجولان بالقرب من موقع عسكري برصد خلية تضم عدد من المخربين وهي تزرع العبوات الناسفة بالقرب من السياح الحدودي". حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

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وأضاف "قامت القوة العسكرية إلى جانب طائرة عسكرية بفتح نيرانها نحو الخلية المكونة من 4 مخربين وأصابتهم".

وتابع: "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا. تبقى قوات القيادة الشمالية العسكرية في حالة تأهب عالية لمواجهة جميع السيناريوهات".

وذكر جيش الأحتلال الإسرائيلي أنه يحمل الجيش السوري مسؤولية أي عمل ينطلق من أراضيه، وأنه "لن يسمح بالمساس بسيادة دولة إسرائيل". على حد تعبيره.