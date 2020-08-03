إصابة رئيس وزراء كوسوفو بفيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







بريشتينا: أعلن رئيس وزراء كوسوفو عبدالله هوتي ليل الأحد إصابته بفيروس كورونا المستجد موضحا أنه سيعزل نفسه لمدة أسبوعين. وكتب هوتي في حسابه على فيسبوك "خضعت اليوم لفحص كشف الإصابة بكوفيد-19 وجاءت النتيجة إيجابية". وأوضح أنه بدأ عزل نفسه لمدة أسبوعين سيمارس خلالها مهامه من المنزل.

وجاء في تعليق هوتي الذي تولى رئاسة الحكومة في مطلع يونيو "لا أعاني من عوارض (المرض)، باستثناء السعال الخفيف".

وعلى غرار بقية دول منطقة البلقان، تسجّل كوسوفو منذ يونيو تسارعاً في وتيرة الإصابات بكوفيد-19. وكوسوفو من أفقر دول أوروبا كما أن البنى التحتية لقطاعها الطبي تعد الأضعف. وسجّلت كوسوفو البالغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة 249 وفاة بكوفيد-19 ونحو تسعة آلاف إصابة بالوباء.

وكان رئيس القطاع الصحي في كوسوفو بليريم سيلي قد حذّر هذا الشهر بأن البلاد يمكن أن تصبح ووهان منطقة البلقان، في إشارة إلى المنطقة التي شهدت أكبر تفش للوباء في الصين. وفي أواخر يونيو قضى وزير المحاربين القدامى في البوسنة سالكو بوكفاريفيتش (53 عاما) جراء إصابته بكوفيد-19.

مواضيع قد تهمك :