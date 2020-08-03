مقتل خمسة جنود في هجومين في وسط مالي

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باماكو: قُتل خمسة جنود على الأقل وجّرح خمسة آخرون الأحد في هجومين نسبا إلى جهاديين في وسط مالي، وفق ما أعلن الجيش ومصدر محلي. وقال مسؤول محلي طالبا عدم كشف هويته إن كمينا استهدف قافلة عسكرية كانت متّجهة من قرية غوما-كورا إلى قرية ديابالي. وكشف المصدر أنه فُقد أثر أربع شاحنات صغيرة وسيارة مدرّعة إثر الهجوم.

تزامنا، تعرّض معسكر في قرية غوما-كورا لقصف مدفعي، وفق ما جاء في بيان نشره الجيش على تويتر، أفاد كذلك عن تعرّض قافلة عسكرية لكمين. وأشار البيان إلى تدمير عدد من السيارات، كما أفاد بأنه لم تعرف بعد حصيلة القتلى في صفوف "العدو".

وفي 15 يونيو قُتل 24 جنديا في وسط مالي في كمين نُسب إلى جهاديين استهدف قافلة عسكرية.

ومالي إحدى أفقر الدول، وهي غارقة في النزاعات منذ بدء التمرد الجهادي في الشمال عام 2012 وانتشاره إلى وسط البلاد في 2015، وتمدده للجارتين بوركينا فاسو والنيجر.