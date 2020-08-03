شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمر حمروش: المؤسسات الدينية نجحت فى مواجهة الفكر المتطرف بشكل غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هناك جهود كبيرة تبذلها المؤسسات الدينية الرسمية، من أجل الحفاظ على الشباب ومواجهة الفكر المتطرف الذى يحاول هدم مؤسسات الدولة المصرية من أجل المصالح الشخصية، ومصالح الدول التى تدعم وتمول هذه الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف استطاعت طوال الفترة الماضية بشكل كبير وملموس مواجهة الفكر المتطرف والمنحرف الذى سيطر على كثير من المساجد بالمحافظات، لترويج الأفكار التى تعبر عن هذه الجماعات الإرهابية.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك أيضًا دور كبير تبذله مؤسسات الدولة الدينية فى تصحيح المفاهيم المغلوطة والقديمة، إضافة إلى الدور الكبير الذى تقوم به دار الإفتاء المصرية فى تبسيط الأمور للمواطنين بطرق مختلفة، والعمل على الترويج للمفاهيم الصحيحة، التى تعبر عن وسطية الإسلام، إضافة إلى دورها فى الأمور المجتمعية فى حل القضايا الخلافية التى يستغلها أهل الشر للترويج ضد الدولة المصرية.
وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، قد ناقشت عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات إحلال وتجديد وفرش المساجد، بحضور ممثلى وزارة الأوقاف.
ونظرت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فاروق أبو عبده، بشأن قيام وزارة الأوقاف ببناء مهنى بمنطقة التفتيش بقرية دروان مرکز منشأة القناطر بالجيزة لاستخدامها دار مناسبات ولم يتم فرشها حتى الآن، ورد ممثل وزارة الأوقاف، بأنه لا مانع، ولكن بعد تقديم طلب رسمى بذلك.
وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم استكمال فرش المساجد المدرجة بالخطة والتعنت الواضح من مديرية أوقاف البحيرة، على الرغم من الموافقة على صرفها من قبل الوزارة، قال ممثل وزارة الأوقاف، إن جائحة كورونا وفترة غلق المساجد السبب، وسيتم إجراء معاينة وفرش أى مسجد يحتاج للفرش.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب عمر حمروش: المؤسسات الدينية نجحت فى مواجهة الفكر المتطرف بشكل غير مسبوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.