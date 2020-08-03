شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمر حمروش: المؤسسات الدينية نجحت فى مواجهة الفكر المتطرف بشكل غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هناك جهود كبيرة تبذلها المؤسسات الدينية الرسمية، من أجل الحفاظ على الشباب ومواجهة الفكر المتطرف الذى يحاول هدم مؤسسات الدولة المصرية من أجل المصالح الشخصية، ومصالح الدول التى تدعم وتمول هذه الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف استطاعت طوال الفترة الماضية بشكل كبير وملموس مواجهة الفكر المتطرف والمنحرف الذى سيطر على كثير من المساجد بالمحافظات، لترويج الأفكار التى تعبر عن هذه الجماعات الإرهابية.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك أيضًا دور كبير تبذله مؤسسات الدولة الدينية فى تصحيح المفاهيم المغلوطة والقديمة، إضافة إلى الدور الكبير الذى تقوم به دار الإفتاء المصرية فى تبسيط الأمور للمواطنين بطرق مختلفة، والعمل على الترويج للمفاهيم الصحيحة، التى تعبر عن وسطية الإسلام، إضافة إلى دورها فى الأمور المجتمعية فى حل القضايا الخلافية التى يستغلها أهل الشر للترويج ضد الدولة المصرية.