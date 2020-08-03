ترامب ينتقد إسقاط حكم الإعدام عن منفذ تفجير بوسطن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار القضاء إسقاط محكمة فيدرالية لحكم الإعدام عن جوهر تسارناييف، منفذ تفجير ماراثون بوسطن في عام 2013.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، مساء أمس الأحد: "هناك عدد قليل ممن يستحقون عقوبة الإعدام أكثر من مفجر بوسطن جوهر تسارناييف. ووافقت المحكمة على أن ذلك كان واحدا من أسوأ الهجمات الإرهابية في البلاد منذ فظائع 11 سبتمبر، ورغم ذلك أسقطت محكمة الاستئناف حكم الإعدام عنه".

وأضاف أن الحكومة الفدرالية يجب أن تسعى لصدور حكم الإعدام وإعادة النظر في القضية، مشيرًا إلى أن بلاده لا يمكن أن تسمح ببقاء قرار محكمة الاستئناف نافذًا، مضيفًا: "من السخافة أن تستغرق العملية وقتا طويلاً كهذا!".

وجاء ذلك تعليقا على قرار محكمة استئناف فدرالية إسقاط حكم الإعدام عن جوهر تسارناييف المدان بعدة تهم لتنفيذه التفجير الذي استهدف المشاركين في ماراثون بوسطن بالولايات المتحدة في أبريل 2013 وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 260.