الخارجيّة الإماراتيّة تشنّ هجومًا على تركيا عقب "التصريح الإستفزازي" لوزير دفاعها

شنّ وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش هجوما حادا على تركيا، داعيا إياها للتوقف عن "تدخلها في الشأن العربي".

جاء ذلك في تغريدة نشرها قرقاش اليوم السبت، ردا على ما وصفه بـ"التصريح الاستفزازي" لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والذي إعتبره بأنه "سقوط جديد لدبلوماسية بلاده".

وكتب قرقاش إن "منطق الباب العالي والدولة العلية وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد".

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وأضاف "الأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".

وكان أكار قد توعد في تصريحات صحفية بـ"محاسبة" الإمارات لما إرتكبته من "أعمال ضارة" في ليبيا وسوريا، وإتهمها بـ"دعم المنظمات الإرهابية المعادية لتركيا"، كما وصف الإمارات بأنها "دولة وظيفية تخدم غيرها سياسيا أو عسكريا".

المصدر: روسيا اليوم