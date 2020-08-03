فرنسا / سيّارة تصدم حشدًا وتصيب 13 شخصًا

قالت إدارة إقليم سون ولوار في شرق فرنسا اليوم السبت، إن 13 شخصا أصيبوا، عندما إصطدمت سيارة بحشد من الناس، أمام حانة في بلدة وينزل.
وأضافت الإدارة في بيان "قام الأطباء بفحص 16 شخصا، وتبين أن إصابات 12 منهم طفيفة، ويقع ثلاثة في حالة صدمة. وأصيبت فتاة بجروح جدية في ساقيها لكن حياتها ليست في خطر".
ووفقا للسلطات المحليّة، وقع الحادث حوالي منتصف الليلة الماضية.
وفي التفاصيل، وقعت مناوشة بين عدة زوار للحانة، وبعد ذلك قامت سيارة بصدم مجموعة من الناس أمام مبنى الحانة.
وقام رجال الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث، بإعتقال السائق الذي كان مخمورا ولم يتم تحديد أسباب النزاع .
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