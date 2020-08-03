رئيس مدينة قليوب: لا خسائر في الأرواح بحريق الطريق التبادلي

قال مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب أن حادث الحريق الذى شب بطول السكة الحديد بالطريق التبادلي والعاشر بقليوب تم السيطرة عليه دون خسائر بالأرواح

مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تمكنت من السيطرة على حريق شب بمخلفات بجوار خط السكة الحديد بنطاق مدينة

قليوب، دون خسائر بالأرواح.حيثى تلقى اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمخلفات بجوار السكة الحديد الطريق التبادلي والعاشر،على الفور انتقل المقدم أحمد شعراوى مدير إدارة الحماية بجنوب القليوبية وتم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.وتوجه على الفور سيد عبد العظيم نائب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، برئاسة مجدي نجاح، إلى مقر حريق بطول السكة الحديد الطريق التبادلي والعاشر، وتم السيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية.