رئيس وزراء دولة أوروبية يعلن إصابته بكورونا

أعلن رئيس وزراء كوسوفو، عبدالله هوتي، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقال إنه سيعزل نفسه منزليا لمدة أسبوعين.
وأضاف هوتي على فيسبوك "ليس لدي أعراضباستثناء سعال خفيف".
وتواجه حكومة هوتي انتقادات لعدم اتخاذها إجراءات كافية لكبح تفشي وباء كورونا، مع تسجيل زيادةكبيرة في البلاد في حالات الإصابة في الأيام القليلة الماضية، بينها 13 وفاة، الأحد.
وسجلت كوسوفو حوالي 9 آلاف إصابة و249 وفاه بكورونا منذ منتصف مارس، منذ الإعلان عن الحالات الأولى في البلاد.
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