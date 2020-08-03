أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الأحد، عن تسجيل11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 7 حالات محلية.
وفقًا لموقع روسيا اليوم الأخباري، قالت الوزارة إن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 1561 حالة مؤكدة، وتعافى من الإصابة 1221 شخصا، وسجلت 51 حالة وفاة فيمالا يزال 289 شخصا حاملين للفيروس بينهم 9 أشخاص يتلقون العلاج.
كما أعلنت السلطات الصحية أمس السبت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا قد تضاعف عشر مرات خلال الشهر الأخير، وذلك بعدفتح المطارات والموانئ وتوافد السياح حيث زادت حالات الإصابة الجديدة بين الموظفين العاملين في هذه المنشآت.
ودعت نقابة أمن مطار "قرطاج الدولي" إلى ضرورة إغلاق المطار لمدة أسبوع وتعقيمه وإخضاع كل العاملين والموظفين للتحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بعد ارتفاع الإصابات في صفوف العاملين فيه إلى 26 إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تسجل زيادة مضاعفة في إصابات كورونا بعد فتح المطارات والموانئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.