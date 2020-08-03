البيت الأبيض: الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها

أكد كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أن انتخابات الرئاسة الأمريكية ستجرى في موعدها المحدد أصلا، أي في الثالث من نوفمبر القادم، رغم تلويح الرئيس دونالد ترامب بإمكانية تأجيلها.
وصرح ميدوز اليوم الأحد، في حديث لشركة "سي بي إس" التلفزيونية: "سنجريالانتخابات في الثالث من نوفمبر والرئيس سيفوز".
وأيد ميدوز وجهة نظر ترامب الذي أبدى مؤخرا مخاوفه من خطر التلاعب بنتائج الانتخابات في حال تنظيم التصويت عبر البريد، وشدد على ضرورة تنظيم عمليةالاقتراع في هذه الحالة "بشكل ملائم".
ويأتي ذلك على خلفية جدل واسع النطاق أثاره ترامب بتغريدة ذكر فيها مؤخرا أن انتخابات الرئاسة القادمة، إذا جرى التصويت فيها عبر البريد، ستكون "الأقل دقة والأكثر احتيالا في التاريخ"، متسائلا بشأن إمكانية إرجاء الانتخابات "ما لم يكن بإمكان الناس التصويت على نحو مناسب وآمن وموثوق به".
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