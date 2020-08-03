إصابة رئيس وزراء كوسوفو بفيروس كورونا

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وأضاف هوتي على فيسبوك “ليس لدي أعراض باستثناء سعال خفيف”.

وتواجه حكومة هوتي انتقادات لعدم اتخاذها إجراءات كافية لكبح تفشي وباء كورونا، مع تسجيل زيادة كبيرة في البلاد في حالات الإصابة في الأيام القليلة الماضية، بينها 13 وفاة أمس الأحد.

وسجلت كوسوفو حوالي تسع آلاف إصابة و 249 وفاه بكورونا منذ منتصف مارس آذار، منذ الإعلان عن الحالات الأولى في البلاد.