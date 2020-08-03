مصر تسجل تراجعا كبيرا بعدد إصابات كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الأحد، خروج 1318 متعافيا من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 42455 حالة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد.