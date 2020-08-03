الجيش الاسرائيلي يحبط محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أحبطت قوات جيش الدفاع الاسرائيلي قبل قليل محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا، وذلك بعد رصد خلية مؤلفة من اربعة عناصر تقوم بزرع العبوات بالقرب من السياج الحدودي، حيث تمكنت قوة خاصة من تنفيذ مكمن لها، وتم اطلاق النار عليها بمؤازرة طائرة عسكرية ما ادى الى اصابة عناصر الخلية. ولم تقع إصابات في صفوف الجيش الاسرائيلي، الذي اكد ان قوات القيادة الشمالية العسكرية في حالة تأهب عالية لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة، معتبراً ان جيش النظام السوري مسؤولًا عن كل عمل ينطلق من أراضيه، مشدداً على أنه لن يسمح بالمساس بسيادة “دولة إسرائيل”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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