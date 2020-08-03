كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر خبراء البيت الأبيض: فيروس كورونا يتفشى بطريقة غير عادية في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خبراء في البيت الأبيض اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تمر بمرحلة جديدة من تفشي فيروس كورونا، حيث "تنتشر العدوى بشكل غير عادي" في المناطق الريفية والمدن على حد سواء.

وتواصل حالات الإصابة بفيروس كورونا تسجيل قفزات في بعض مناطق البلاد ويحاول مسؤولو الصحة العامة العمل مع حكام الولايات لوضع خطط للمكافحة في كل ولاية.

وقالت منسقة البيت الأبيض لمكافحة كورونا ديبورا بيركس: "نمر بمرحلة جديدة... ما نشهده اليوم مختلف عن مارس وأبريل".

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وأضافت أن العدوى "تنتشر بشكل غير عادي" في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.

وقالت في تصريح لقناة "سي.إن.إن": "إلى كل من يعيش في منطقة ريفية.. لست محصنا أو محميا من الفيروس".

وحسب إحصاء وكالة "رويترز"، فإن الفيروس أصاب أكثر من 4.6 مليون شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة أكثر من 155 ألفا حتى الآن.