كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع غربي دير البلح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مراسلنا في قطاع غزة الأحد، بأن طيران الاستطلاع الإسرائيلي قصف مواقع فلسطينية غربي مدينة دير البلح.

وذكر المراسل، أن "الطيران الإسرائيلي أستهدف موقع التل التابع لكتائب القسام بثلاثة صواريخ"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

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وأشار إلى أنه "تم سماع دوي انفجارات في منطقة القرارة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت أرضا فارغة في المناطق الشرقية من منطقة القرارة جنوبي قطاع غزة".

وتابع، أن الطيران وجه عدة ضربات لمواقع "أبو عطايا" التابع لألوية الناصر صلاح الدين، وأخرى لمواقع تل السلطان غربي مدينة رفح.

ويأتي القصف على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي، "اعتراض قذيفة أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، من قبل منظومة القبة الحديدية".