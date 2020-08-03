كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 3.6 يضرب مدينة أرضروم شرقي تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال مساء اليوم الأحد منطقة تورتوم في مدينة أرضروم شرق تركيا.

وذكرت وكالة "نيوترك بوست" التركية، أن رئاسة إدارة الكواث والطوارئ أكدت أن الزلزال وقع عندالساعة 19.46، بالتوقيت المحلي.

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على الصعيد ذاته قال مرصد قانديلي لأبحاث الزلزال إن قوة الزلزال بلغت 3.7 درجات على مقياس ريختر.

وتقرر أن الزلزال الذي تسبب في حالة من الذعر على المدى القصير في المنطقة وقع على عمق 35.30 كيلومتر.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية ومادية جراء الزلزال.