كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تسجيل حالتي وفاة و175 إصابة جديدة بكورونا في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل حالتي وفاة و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4730.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إغلاق مكاتب مؤسسة كهرباء لبنان لثلاثة أيام بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا داخل مباني المؤسسة.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في 21 فبراير الماضي.