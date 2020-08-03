كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية اللبناني يعتزم تقديم استقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مطلع في الخارجية اللبنانية، إن وزير الخارجية ناصيف حتّي، ينوي تقديم استقالته من الحكومة غدا الاثنين.

وأفاد المصدر في تصريح لوكالة "الأناضول" الأحد مفضلا عدم الكشف عن هويته، بأن سبب الاستقالة هو "الهروب من الواقع"، إضافة إلى "عدم تقدّم الحكومة في عملها".

ونفى المصدر أن يكون هناك أي تواصل بين الوزير، ورئيس الحكومة حسان دياب، في هذا السياق.

وشدد على أن الاستقالة "نهائية ولا عودة فيها".