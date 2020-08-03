رئيس وزراء أرمينيا: "أردوغان" عينيه على ثروات أزربيجان

قامت تركا بتدريبات مشتركة مع أزربيجان في رسالة مجوهة إلى أرمينيا لإشعال منطقة القوقاز من جديد، وإعادة فصول الحرب الأرمينية التركية، في محاولة جديدة من أردوغان لإشعال الفتنة في القوقاز، ولذلك حاورت "الخليج 365" كارينج ساركسيان، رئيس وزراء أرمينيا الغربية، وإلى نص الحوار:

كيف ترى مخطط أردوغان بالتحالف مع أذربيجان؟

اردوغان غير صادق مع اذربيجان، عينه على ثروة اذربيجان وإخضاعه كوسيلة ضغط على روسيا. الهدف النهائي هو إقناع روسيا بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي "التركية" وعدم دعم مخطط تقسيمها.

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هل ترى أن التحرك التركي موجه ضد أرمينيا؟

كلها تقع في سياق الضغط على روسيا لعلم تركيا بحساسية وأهمية إستقرار القوقاز بالنسبة للأمن القومي الروسي. وهذا يشي أيضًا أن تركيا مقتنعة الآن بفشلها على الساحة السورية وحتمية هزيمتها هناك، لذا قامت بمغامرة تحريض أذربيجان لفتح الجبهة القوقازية.

هل التحالف مع أزربيجان ينبع من الحقد الدفين ضد الأرمن؟

لحقد موجود ولكن لا يمثل سبب كافي للذهاب إلى مثل هذا النوع من المغامرات اليائسة. الهاجس الأكبر هو إدراك تركيا بأنها المرشحة لدفع ثمن فشل مخططات أسيادها في المنطقة. فالأدوات هي أول من تدفع الأثمان وليس الأسياد.

كنت أريد ان اسالك عن تحويل "أردوغان" لكنيسة آيا صوفيا لمسجد؟

هذه قصة طويلة أبعد من الكنيسة والمسجد، تركيا آيلة للانقسام، كل ما تفعله تركيا في سوريا ليبيا اليمن صومال قطر.... هي محاولات يائسة لمحاولة تفادي الانقسام، قصة الكنيسة هي مجرد تعبير عن يأسه من تأمين عدم الإنقسام بضمانة روسية، هل تعتقد أن الإقتصاد التركي يسمح بتمويل كل هذه المغامرات المكلفة؟، من يمولها؟ قطر؟ ومن يسمح لقطر بتمويلها ؟ هل قطر تملك السيادة والجرأة للقيام بذلك من نفسها؟، تركيا هي الأمل الوحيد للنظام العالمي الآيل للسقوط، نحن نشهد إعادة صياغة النظام العالمي الذي سيسود القرن القادم

وهل تعتقد أن تركيا تحاول ابتزاز العالم بقرار تحويل آيا صىفيا؟

هي بالنهاية أداة ودور، يزودونها بكل ما تحتاج من تمويل وأضواء خضراء لفعل ما يمكن للبقاء كحصن أمامي للنظام العالمي السائد.

إسرائيل لا تستطيع لعب الدور المحوري الذي تستطيعه تركيا اليوم. المحور المسمى بالمقاوم ومن وراءه روسيا والصين يضغطون لجهة إنهيار تركيا وهي تحاول الصمود

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كيف ترى أحوال أرمن سوريا؟

أن الجالية الأرمنية في حلب استهدفت من قبل المجموعات المسلحة التابعة لتركيا، حيث قامت تلك المجموعات بالقصف المباشر على الأحياء الارمنية بقصد إرغامهم على الرحيل من سوريا، أن الارهابيين كانوا خارج حدود المدينة ولكن على مسافة قريبة تسمح لهم بإطلاق قذائف الهاون باتجاه حلب وخاصة الأحياء الارمنية. تلك الممارسات انتهت مع دخول الجيش لحلب قبل سنتين.

كيف ترى الأرمن المتبقين بالمدينة؟

أنه بقي قسم كبير من سكان المدينة الأرمن متمسكين بوجودهم في حلب ولم تغادر الا الحالات التي كان مستحيلًا بقائها اما بسبب قربهم من مناطق سيطرة الارهابيين حينها او من لم تكن عندهم القدرة العملية على البقاء، مشيرًا إلى أن وجود الارمن في حلب وتمسكهم بهذا الوجود له علاقة مباشرة بقضية التمسك بتحرير ارمينيا الغربية وقضية العودة لأن حلب محطة مصيرية بالنسبة للأرمن.

وهل توجد نية لدى الأرمن النازحين في العودة للمدينة؟

أن هناك نية لدى نسبة كبيرة من الجالية الأرمنية العودة إلى حلب ولكن الامر يتطلب بعض الوقت، موضحًا أن فتح مطار حلب هو اجراء سيادي مهم قامت به الدولة السورية يساعد بشكل كبير عملية العودة، إلى مشاركة الأرمن في الحرب الدائرة في سوريا موضحًا أنه لا يوجد لهم شييء مميز كمجموعة، لأن الجميع شارك في المعارك من خلال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة. الجالية مسرورة لان معظمها كان لديها معامل في ريف حلب الغربي وقد تم التحرير وباستطاعتهم الان العودة وإعادة فتحها.

كيف ترى المباحثات التركية الروسية؟

أن كل ما تبتغيه تركيا اليوم من مباحثاتها في موسكو هو الحصول على ضمانات إقليمية ودولية للحفاظ على ما تعتبره هي "وحدة الاراضي التركية"، عندها تكون مستعدة للحلول السلمية. وهذا ما لن تحصل عليه لا الان ولا في المستقبل. الباقي تفاصيل