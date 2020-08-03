رضوان جيد ضمن القائمة الأولية لحكام كأس العالم قطر 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم الأحد، عن القائمة الأولية للحكام المشاركين في نهائيات كأس العالم 2022 المزمع تنظيمها بقطر.

وضمت القائمة الأولية للحكام، بالإضافة إلى المغربي رضوان جيد، كلا من المصري أمين عمر، الجزائري مصطفى غربال، الإثيوبي باملاك تيسيما، السنغالي ماجيتي نداي والكونغولي نجامبو ندالا.

يذكر أن بطولة كأس العالم، ستجرى بقطر، في الفترة ما بين الحادي عشر نونبر والثامن عشر دجنبر من العام 2022.