بعد ارتفاع الإصابات.. سلطات طنجة تدرس إمكانية استغلال الحي الجامعي لاستقبال مرضى كورونا

تدرس السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة بمدينة طنجة، إمكانية تحويل الحي الجامعي التابع لجامعة عبد المالك السعدي في بوخالف، إلى مركز صحي لاستقبال مرضى كورونا، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي.

وأفادت مصادر “اليوم24” بأن الضغط الكبير الذي تشهده المستشفيات، دفع المسؤولين إلى التفكير في استغلال المرفق الجامعي، وتحويله إلى مستشفى ميداني لاستقبال حالات كوفيد-19.

وتشهد عاصمة البوغاز خلال الأسبوعين الأخيرين، ارتفاعا كبيرا في الإصابات بالفيروس التاجي وعدد الوفيات.

الحالة الوبائية جعلت السلطات المحلية تتخذ عددا من الإجراءات، من بينها إغلاق مؤقت لبعض الأسواق والمنتزهات وتحديد أوقات عمل مقاهي ومطاعم المدينة مع تشديد المراقبة عليها.