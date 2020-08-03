الجيش الإسرائيلي يعلن إصابته لـ4 أفراد بادعاء زرع عبوات ناسفة على الحدود مع سورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - زعم الجيش الإسرائيلي، ليل الأحد - الإثنين، إحباطه لمحاولة زرع عبوات ناسفة على الحدود مع سورية، شمالي البلاد، كما زعم إصابته لأربعة أفراد.

وقال الجيش في بيان مُقتضب: "لقد قامت قوة خاصة نفذت كمينًا في منطقة جنوب هضبة الجولان بالقرب من موقع عسكري برصد خلية تضم عدد من المخربين وهي تزرع العبوات الناسفة بالقرب من السياح الحدودي".

وأضاف: "قامت القوة العسكرية إلى جانب طائرة عسكرية بفتح نيرانها نحو الخلية المكونة من 4 مخربين وأصابتهم"، على حدّ زعْم البيان.

وتابع الجيش في بيانه: "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا. تبقى قوات القيادة الشمالية العسكرية في حالة تأهب عالية لمواجهة جميع السيناريوهات".

واعتبر الجيش الإسرائيلي، أن "النظام السوري مسؤول عن كل عمل ينطلق من أراضيه ولن يسمح بالمساس بسيادة دولة إسرائيل".

وكان لبنان، قد أعلن السبت، أن إسرائيل، أطلقت "منطادًا تجسسيًّا"، على الحدود الجنوبية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة اللبنانية، إن "العدو الإسرائيلي أطلق منذ قليل منطادًا تجسّسيًا، فوق بلدة حولا الحدودية المحاذية للأراضي المحتلة عند نقطة العباد، لمدة 15 دقيقة".

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وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنّ إسرائيل تخترق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وتنتهك سيادة البلاد، بينما حذّر من تفشّي الفساد.

وجاءت تصريحات عون في كلمة متلفزة له بمناسبة تخريج ضباط دورة "اليوبيل الماسي" في الجيش، والتي تتزامن مع عيد الجيش اللبناني الـ75.

وخلال الكلمة، قال عون "إسرائيل تخرق بوتيرة متصاعدة القرار 1701، وتتوالى اعتداءاتها على لبنان، مع تأكيد حرصنا على الالتزام بهذا القرار، وبحل الأمور المتنازع عليها برعاية الأمم المتحدة".

وتبنى مجلس الأمن القرار 1701، في 11 آب/ أغسطس 2006، وهو يدعو إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل.

وتابع الرئيس اللبناني: "نحن ملزمون كذلك بالدفاع عن أنفسنا وعن أرضنا ومياهنا وسيادتنا، ولن نتهاون في ذلك".

يأتي ذلك في ظل تصاعد توترات عسكرية بين إسرائيل ولبنان، إذ أعلن الأخير تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الأولى، لعدوانها على مناطق جنوبي البلاد.