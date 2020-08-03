شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف إصابة جديدة و541 وفاة في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد، تسجيل 25800 حالة إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 541 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل أكثر من 2.73 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفعت محصلة الوفاة الرسمية إلى 94104 حالات.
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