شكرا لقرائتكم خبر عن جولة للشافعي ومحمد عادل إمام وسط أهالي الطوابق بعد افتتاح مقر المؤتمر الدائم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عادل إمام والعميد علاء الشافعي عضوا الهيئة العليا لحزب المؤتمر ومرشحي الحزب بمقعد فردي الجيزة بانتخابات مجلس الشيوخ أن مقر الحزب بشارع المزرعة الرئيسي في منطقة الطوابق، فيصل، سيكون سيكون مقرا دائما لحزب المؤتمر لتقديم خدمات لأهالي المنطقة الشعبية العريقة، والعمل على تلقى الشكاوى والمقترحات. وأنه سيتم بدء من الغد افتتاح فروع أخرى ، مع مراعاة خصوصية الطوابق بصفتها من مناطق الجيزة وفيصل التي تستحق خدمات أفضل في ظل المشروعات القومية واهتمام الدولة بشكل أفضل بملفات النظافة والصحة والتعليم والأمن.

وحرص الثنائي على عقد جولة في المنطقة وتبادلا – وسط اجراءات احترازية من الكورونا- التهنئة بمناسبة العيد مع الأهالي، واستمعا لبعض الملاحظات والمطالب الشخصية والعامة. ووعدا بالعمل على حلها من خلال اتصالات مع القطاع الخاص والحكوميين التنفيذيين، وتصعيدها لكبار المسئولين إذا اقتضت الحاجة.

في نهاية الجولة حث محمد عادل إمام أنصاره ومؤيديه على تشجيع الناخبين على التصويت بكثافة واختيار أفضل 8 مرشحين حتى يتم توزيع المسئولية على مؤسسات الدولة الوطنية ودراسة القوانين التي تحال للمجلس الشيوخ من البرلمان أو من رئاسة الجمهورية، وكذلك القوانين الدستورية المكملة وتلك التي تتعلق بالسيادة وبالوحدة الوطنية، وتقديم مقترحات لرئيس الوزراء والوزراء ونوابهم. وتعهد بافتتاح المزيد من المقرات الدائمة بالمحافظة واستمرار الجولات الميدانية وصياغة منظومة للتعامل مع مقترحات وشكاوى الجماهير.



