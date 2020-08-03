شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يعلن قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة.. وننشر الأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن قيمة عضوية النقابة لأول مرة تقدر بـ 1570 جنيها، موضحا أن رسم العضوية يقدر بـ ألف جنيه و أن قيمة الاشتراك السنوى للنقابة 570 جنيها، مشيرا إلى أن رسم الحصول على تصريح مزاولة المهنة محدده طبقا للقانون.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن رسم تصريح مزاولة المهنة يقدر بـ 2 % من قيمة العقد، وألا تزيد عن 10 آلاف جنيه فى العام، مؤكدا أن القانون حدد كل خطوات العضوية والحصول على تصريح مزاولة المهنة، وأن مجلس النقابة قائم على تنفيذ القانون بكل حزم بما لا يضر بمصلحة العاملين في المهنة.

ويرصد ”الخليج 365” فيما يلى الأوراق المطلوبة، للحصول على تصريح مزاولة المهنة:

-استمارة طلب الحصول على تصريح مزاولة مهنة الإعلام.

-بيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها المتقدم للإعلام الرسمى.

- صورة عقد العمل المبرم بين الوسيلة الإعلامية وطالب التصريح مبين به الأجر ومدة العمل ومكانه وعنوانه.

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-صورة بطاقة رقم قومى – جواز السفر سارى حتى تاريخ التقدم .

-أصل شهادة الميلاد والمؤهل الدراسى العالى انتظام أو انتساب "مختوم صورة طبق الأصل .

-شهادة أداء الخدمة العسكرية صورة طبق الأصل.

-صحيفة الحالة الجنائية سارية حتى تاريخ التقدم .

-أربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.