الرجاء “يتجاوز” يوسفية برشيد و”يشدد” الخناق على الوداد

يونس مردوخ انتهت قبل قليل المباراة التي جمعت الرجاء الرياضي بضيفه يوسفية برشيد بفوز أصحاب الأرض بهدفين لصفر ليقترب النسور الخضر من صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي صاحب الصدارة الوداد الرياضي.

وافتتح أصحاب الأرض حصة التهديف عن طريق اللاعب عبدالاله الحافيظي في الدقيقة 49 في وقت سجل الهدف الثاني للرجاء اللاعب حميد أحداد.

يشار إلى أن الرجاء ماتزال لديه فرصة للانقضاض على الصدارة في مباراته المؤجلة يوم الأربعاء عندما سيواجه فريق أولمبيك اسفي.

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