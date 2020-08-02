صديق الملك “ولاس” يشتكي تهاونا في الالتزام بتدابير الوقاية في المطاعم – فيديو

شارك الكوميدي، الطاهر لزرق، أمس السبت، مقطع فيديو يحكي فيه ما عايشه من تهاون في تطبيق الاجراءات الوقائية اللازمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، في مطاعم في الدارالبيضاء.

وسخر الكوميدي، الشهير بلقب “ولاس”، من الطريقة، التي تقاس بها الحرارة في المطاعم في الدارالبيضاء، موضحا أنه عاين استخدام أجهزة معطلة، لا تقيس درجة الحرارة الحقيقية.

وحكى “والاس” بأسلوب ساخر ما عاشه في مطاعم العاصمة الاقتصادية، مؤكدا أن معظم الأجهزة، التي عاينها لا تسجل درجة الحرارة الصحيحة للأشخاص، وعند استفساره عن ذلك برر له بأنها من صنع الصين.

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وكان ولاس قد عاد إلى أرض الوطن، أخيرا، بعدما عاش فترة الحجر الصحي في دولة ساحل العاج، الدولة، حيث أمضى فترة من حياته سابقا.

ويعتبر والاس من بين الفنانين، الذين تجمعهم صداقة بالملك محمد السادس، إذ كان قد دعاه إلى الافطار في قصره في رمضان عام 2019، كما ظهر رفقته في 3 مناسبات مختلفة على الأقل.