بتمويل قطري مشبوه.. مُخططات أردوغان الخبيثة في الهند (فيديوجراف)

الأحد 2 أغسطس 2020

كشف فيديوجراف عن التمويل القطري مشبوه لمُخططات أردوغان الخبيثة في الهند.



حيث تستمر محاولات أردوغان لزيادة النفوذ التركي، تلك المرة في جنوب آسيا ومن بوابة الهند،حيث تورطت أنقرة في تمويل جماعات إرهابية بالهند.

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بالإضافة لتمويل ندوات دينية في الهند، بهدف تجنيد المتشددين مقابل تسفيرهم لتركيا،ودعم منظمات متطرفة بولاية كيرلا وإقليم كشمير.

وانكشف الأمر بعد سفر قيادات المنظمات لقطر للقاء قيادات تركية بحثًا عن تمويل لمنظماتهم،كما موّلت تركيا الداعية الهندي ذاكر نايك، وذلك عبر أذرع تنظيم الحمدين القطري، بل ودعمت أنقرة تظاهرات ضد النظام الهندي بالمال مقابل استمرار تلك الاحتجاجات لتنفيذ مُخططات أردوغان بهدف إسقاط النظام الهندي وتسهيل توغل أردوغان بالهند.