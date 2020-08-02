شكرا لقرائتكم خبر عن 8 وفيات بكورونا ترفع الإجمالي في بريطانيا إلى 46 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم أنها أحصت 744 إصابة جديدة بالعدوى، الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 304695 حالةً.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد مؤخراً أن حكومته تخطط لإعادة الحياة العامة لطبيعتها بشكل كامل بحلول ديسمبر المقبل، بعد الإغلاق الإجباري الذي مس كل القطاعات بسبب جائحة كورونا.
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