شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء كوسوفو يعلن إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف هوتي على فيسبوك: "ليس لدي أعراض باستثناء سعال خفيف".
وتواجه حكومة هوتي انتقادات لعدم اتخاذها إجراءات كافية لكبح تفشي وباء كورونا، مع تسجيل زيادة كبيرة في البلاد في حالات الإصابة في الأيام القليلة الماضية، بينها 13 وفاة اليوم الأحد.
وسجلت كوسوفو نحو تسع آلاف إصابة و 249 وفاه بكورونا منذ منتصف مارس، منذ الإعلان عن الحالات الأولى في البلاد.
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