شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء كوسوفو يعلن إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي اليوم الأحد إصابته بفيروس كورونا ، وقال إنه سيعزل نفسه منزليا لمدة أسبوعين.

وأضاف هوتي على فيسبوك: "ليس لدي أعراض باستثناء سعال خفيف".

وتواجه حكومة هوتي انتقادات لعدم اتخاذها إجراءات كافية لكبح تفشي وباء كورونا، مع تسجيل زيادة كبيرة في البلاد في حالات الإصابة في الأيام القليلة الماضية، بينها 13 وفاة اليوم الأحد.

وسجلت كوسوفو نحو تسع آلاف إصابة و 249 وفاه بكورونا منذ منتصف مارس، منذ الإعلان عن الحالات الأولى في البلاد.