تفجير يستهدف نادي نفط ميسان 'صور'

افاد مصدر امني، الاحد، بأنه تم استهداف مقر نادي نفط ميسان بعبوة ناسفة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم مستهدفة مبنى نادي نفط ميسان في منطقة دور النفط وسط المحافظة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".

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