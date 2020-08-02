اصابة قائد شرطة الانبار بفايروس كورونا

افاد مصدر امني، الاحد، بأن قائد شرطة الانبار اصيب بفايروس كورونا وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج اصيب بفايروس كورونا". واضاف ان "رزيج يتلقى العلاج وهو بحالة صحية جيدة".

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