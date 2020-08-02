اخبار العالم

رئيس وزراء كوسوفو يعلن إصابته بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365 - وكالات

الإثنين 2020/8/3 12:53 ص بتوقيت أبوظبي

 أعلن رئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي، الأحد، إصابته بفيروس ، وقال إنه سيعزل نفسه منزليا لمدة أسبوعين. 

وأضاف هوتي على فيسبوك "ليس لدي أعراض باستثناء سعال خفيف". 

وتواجه حكومة هوتي انتقادات لعدم اتخاذها إجراءات كافية لكبح تفشي وباء كورونا، مع تسجيل زيادة كبيرة في البلاد في حالات الإصابة في الأيام القليلة الماضية، بينها 13 وفاة اليوم الأحد. 

وسجلت كوسوفو حوالي تسع آلاف إصابة و 249 وفاه بكورونا منذ منتصف مارس /آذار، منذ الإعلان عن الحالات الأولى في البلاد. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء كوسوفو يعلن إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا