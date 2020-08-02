شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر تفاصيل برنامج الإعلام التربوي بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم المصرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

في إطار سعي جامعه الفيوم المصرية لمسايره التطور الحديث، وتقديم تعليم متميز وعالي الجودة، تعلن كلية التربية للطفولة المبكرة أحد مؤسسة جامعة الفيوم المصرية المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن بدء قبول طلبات الالتحاق بأول برنامج مميز بنظام الساعات المعتمدة“برنامج الاعلام التربوي للطفل" على مستوى الجمهورية في كليات التربية للطفولة المبكرة وعلى مستوى الوطن العربي وذلك للعام الجامعي 2020/ 2021



ويهدف البرنامج الى إعداد أخصائي إعلام تربوي لمرحلة الطفولة المبكرة إعدادا مهنيا وإكسابه مجموعه من المعارف والمهارات والقيم التي تؤهله للتدريس والمشاركة المجتمعية والإبداع في مجال التخصص والتعلم الذاتي والمنافسة في سوق العمل.

كما يسعى البرنامج إلى إعداد كوادر إعلامية مؤهلة معرفياً ومهارياً وقيمياً وقادرة على ممارسة مهام وأدوار الإعلام والمسرح المدرسي داخل المؤسسات التربوية وخارجها وإعداد خريجين في مجال الإذاعة والتليفزيون قادرين على التعامل مع تقنيات العصر وملتزمين بأخلاقيات العمل الإعلامي، من خلال تدريب طلاب البرنامج داخل استوديو الكلية، ودراسة مقررات الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني، والإلقاء والصوتيات، والإخراج الإذاعي والتليفزيوني، وإعداد وتقديم البرامج.

بالإضافة إلى معرفة كيفية إدارة الاستوديو الإذاعي والتليفزيوني، وتسجيل مقاطع صوتية على أجهزة الاستوديو، ومكونات عملية الإنتاج، وكتابة خبر إذاعي وعمل نشرة إذاعية وفترات إذاعية كاملة، بجانب إجراء حوارات إذاعية، وتدريب الطلاب على إنتاج بعض الأشكال البرامجية.

شروط القبول :

1-أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة أدبى أو علمي أو الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها.

2- قبول طلاب الثانوية العامة ( بنين – بنات ) بقسميها العلمي والأدبي عن طريق مكتب التنسيق ويتم توزيع الطلاب على البرنامج وفقا لرغبة الطالب بناء على الأعداد التى يحددها مجلس الكلية تبعا لاحتياجات سوق العمل والطاقة الاستيعابية للكلية

3- الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية، حيث يكون القبول بالكلية بعد ترشيح مكتب التنسيق للطالب

4- لا يتطلب الالتحاق بقسم الإعلام التربوي إجراء اختبار قدرات

5- يقبل البرنامج الطلاب الوافدين

الأوراق المطلوبة:

شهادة الثانوية العامة - شهادة الميلاد كمبيوتر - بطاقة ترشيح - صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر - 8 صور شخصية.

المواد التي يتم دراستها

تتشابه المواد التي يدرسها طلاب البرنامج مع المواد المقررة على طلاب كليات الإعلام، منها الإخراج الصحفي، التحرير الصحفي، نشأة وسائل الإعلام وتطورها، الترجمة الإعلامية، الرأي العام، وتخطيط الإعلام التربوي، وهو ما يُتيح لخريجي قسم الإعلام التربوي بكلية التربية للطفولة نفس الوظائف المتاحة لخريجي كليات الإعلام.

مجالات العمل الخارجي للبرنامج

يستطيع خريج الإعلام التربوي العمل في المجالات الآتية :

- قطاع التربية والتعليم "المدارس الخاصة والحكومية

- العمل في قنوات الاطفال الاذاعية والمرئية.

- أخصائي صحافة مدرسية

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- مجال المسرح المدرسي

- العمل في المؤسسات الصحافية

- أخصائي علاقات عامة في المؤسسات والهيئات

- العمل في مجال الدعاية والاعلان.

- العمل بإعداد البرامج التربوية والإعلامية للأطفالسواء راديو أو تليفزيون

- احدي المسارح ( مسارح الدولة )

رؤية البرنامج

مجال يهتم بدراسة مجموعة من التخصصات الإعلامية تقوم بعملية توظيف الأنشطة الإعلامية من خلال وسائل الاتصال وتقنياته داخل المؤسسات التربوية للطفولة المبكرة وخارجها لتنمية قدرات الجمهور المستهدف معرفياً ومهارياً ووجدانياً واجتماعياً في إطار السياق المجتمعي .

رسالة البرنامج

يسعى برنامج الإعلام التربوينحو الجودة والتميز في التخصص محلياً وإقليمياً بتخريج بإعداد كوادر إعلامية مؤهلة معرفياً ومهارياً وقيمياً وقادرة على ممارسة مهام وأدوار الإعلام داخل المؤسسات التربوية وخارجها،وتوظيف المكونات المعرفية والفكرية والتكنولوجية في الإعلام التربوي والإبداع ويدرك المتغيرات الاجتماعية المحيطة ساعي نحو التدريب المستمر وكشف كل جديد في المجال وذلك من خلال توفير بيئة متميزة للتعليم والتعلم، وتعمل على تطوير أدائها المهنى من خلال الدراسات والبحوث فى مجالات التخصص ومتابعة المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية والمشاركة فى المجتمعات المهنية المتخصصة بما يواكب متطلبات الجودة

مواصفات خريج الاعلام التربوي

1- تطبيق معارف الصحافة والاذاعة المدرسية والمسرح التربوي في الانشطة اللاصفية في المدرسة لمرحلة الطفولة المبكرة .

2- تحديد المشكلات التي تواجهه في أنشطة الاعلام التربوي بالمدرسة واقتراح الحلول المناسبة لها .

3- اتقان مهارات استخدام الوسائط و الحاسب الآلي في ممارسة الاعلام التربوي .

4- التواصل مع الطلاب واعضاء هيئة التدريس وادارة المدرسة وقيادة فرق العمل من اجل انتاج صحافة مدرسية ومسرحيات واذاعة مدرسية متميزة.

5- اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل الانشطة اللاصفية (الصحافة والاذاعة المدرسية والمسرح التربوي) والامتحانات والانشطة المدرسية .

6- توظيف موارد وامكانات المدرسة المتاحة في تنمية مهارات الطلاب في مجالات وانشطة الاعلام التربوي .

7- مشاركة المجتمع المحيط في المساهمة والاطلاع على الصحافة والاذاعة والمسرح بالمدرسة .

8- تنمية الذات واكتساب مهارات التعلم المستمر والاطلاع على الاتجاهات الحديثة في الاعلام التربوي.