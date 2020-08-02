5600 مستفيد من برامج إدارة التثقيف الصحي بالشارقة خلال يوليو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

عززت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة من جهودها الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لأفراد المجتمع وتعزيز مستوى الصحة العامة، وذلك استعداداً لمرحلة ما بعد كوفيد 19، حيث نجحت الإدارة خلال شهر يوليو في إيصال رسائلها الصحية التوعوية إلى ما يزيد على 5600 شخص من كافة الفئات العمرية عن طريق تنظيم 34 محاضرة وورشة تثقيفية عبر خاصية الاتصال المرئي، قدمها أكثر من 12 طبيباً ومختصاً من داخل الدولة وخارجها، وعدد من المختصين والمثقفات الصحيات، وتمكنت المحاضرات من تحقيق رضا الجمهور بنسبة 93%، بما تضمنته من محاور مهمة عن الصحة الجسدية والنفسية ونصائح وإرشادات عن سبل الوقاية من الأمراض المعدية.



كما أطلقت الإدارة خلال نفس الفترة خطة عمل لتحديث المعايير التي يستند إليها برنامج المدارس الصحية، لضمان أعلى درجات السلامة والصحة للطلبة والكوادر التعليمية والإدارية مع الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، إضافة إلى مناقشة برنامج عمل الخطة الاستراتيجية لخفض نسبة الملح في الأغذية، المزمع إطلاقها قريباً في إمارة الشارقة.

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وأكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن الإدارة وكونها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الصحية في دولة الإمارات وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، فقد حرصت على توجيه برامجها ومبادراتها بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمرحلة ما بعد كوفيد 19، وذلك من خلال العمل على تعزيز مستوى الوعي الصحي لأفراد المجتمع حول التحديات الصحية للمرحلة المقبلة، وتحسين مستويات الصحة العامة، بما يساهم في بناء مجتمع صحي معافى ويرسخ من سمعة ومكانة الشارقة، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لرفع مستوى الوعي الصحي لسكان إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وأشارت سيف، إلى أن إدارة التثقيف الصحي حرصت على تحقيق الشمولية والتنوع في محاضراتها وورشها التوعوية والتثقيفية التي نظمتها، من خلال التركيز على تعزيز الجانب الصحي والنفسي لمختلف الفئات العمرية، حيث سلطت المحاضرات الضوء على تحديات العودة إلى العمل في ظل جائحة كورونا وطرق مواجهتها، وسبل تبني أسلوب حياة صحي لتعزيز مناعة الفرد في مواجهة الأمراض المعدية، إضافة إلى تقديم نصائح وإرشادات حول التغذية الصحية وطرق التعامل مع الضغوط النفسية، كما عملت الإدارة على استشراف التحديات الصحية للمرحلة المقبلة ووضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهتها، كتحديث المعايير التي يستند إليها برنامج المدارس الصحية بما يتوافق والإجراءات الوقائية المتخذة لتفادي خطر الإصابة بالأمراض المعدية، إضافة إلى دعمها لإطلاق الخطة الاستراتيجية لخفض نسبة الملح في الأغذية على مستوى إمارة الشارقة، بهدف تحسين صحة أفراد المجتمع وخفض نسبة الإصابات بالأمراض المزمنة.

كما حرصت إدارة التثقيف الصحي خلال شهر يوليو على نشر أكثر من 32 منشوراً ومادة فلمية توعوية و4 كتيبات إلكترونية تثقيفية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تقديم نصائح وإرشادات حول كيفية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وأهمية النشاط البدني في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، وسبل الوقاية من أمراض السمنة وارتفاع كوليسترول الدم والأمراض التنفسية وسرطان الثدي، إضافة إلى منشورات بالتزامن مع الأيام الصحية العالمية، كما أصدرت الإدارة مؤخراً سلسة توعوية إلكترونية حول أسس التغذية الصحية السليمة للأم والطفل، وكيفية التخطيط المناسب للوجبات والحصص الغذائية اليومية لتلبية احتياجاتهما في مختلف المراحل العمرية.