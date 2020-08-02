إيران تفرض عقوبات على مساعد سابق لجون بولتون

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طهران: أعلنت إيران الأحد فرض عقوبات على الأميركي ريتشارد غولدبرغ، المساعد السابق لجون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، العضو في "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات" ومقرها واشنطن.

وأوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" نقلا عن بيان لوزارة الخارجية أنه تم فرض عقوبات على ريتشارد غولدبرغ الذي عمل مساعدا لبولتون لمشاركته الفاعلة في الإرهاب الاقتصادي ضد مصالح حكومة إيران وشعبها.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن بيان وزارة الخارجية أنه "وفقا للمادتين 4 و5 من قانون مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان ومغامرات أميركا وعملياتها الإرهابية في المنطقة، والمصادقة عليها في عام 2017، ومن أجل تحقيق أهداف هذا القانون في فرض عقوبات على الأمريكيين الضالعين بفعالية في الإرهاب الاقتصادي ضد مصالح حكومة ومواطني الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم إدراج اسم السيد ريتشارد غولدبرغ، عضو في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومساعد مستشار الأمن القومي الامريكي السابق جون بولتون في قائمة العقوبات المنصوصة في المواد من 6 إلى 8 من القانون المنشود".

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إلا أن البيان لم يوضح طبيعة هذه العقوبات.

وكانت طهران قد فرضت عقوبات على "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات" ورئيسها مارك دوبويتز بداعي "الإرهاب الاقتصادي". وتصف "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات" نفسها "معهد أبحاث محايدا يركّز على السياسة الخارجية والأمن القومي". وعارضت المؤسسة بشدة الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015 بين إيران والدول الكبرى ونص على رفع العقوبات عن طهران مقابل كبح برنامجها النووي.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحاديا من الاتفاق في العام 2018 وإعادة فرضه عقوبات على الجمهورية الإسلامية. وجاء في تغريدة أطلقها غولدبرغ أن فرض إيران عقوبات عليه بسبب "تنسيقه" حملة الضغوط القصوى التي أطلقها ترامب ضد الجمهورية الإسلامية هو "وسام شرف". وأقال ترامب بولتون من منصب مستشار البيت الأبيض للأمن القومي في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.