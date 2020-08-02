مركبة "سبايس إكس" المأهولة تهبط في خليج المكسيك

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واشنطن: نجحت مركبة الفضاء المأهولة "كرو دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس" الخاصة بالهبوط في خليج المكسيك. وهبط رائدا الفضاء دوغ هيرلي وبوب بنكين متوّجين بنجاح أول مهمة مأهولة للشركة لصالح وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).وخاطب مدير الرحلة رائدي الفضاء "نرحب بكما على الأرض ونشكركما لأنكما سافرتما في مركبة سبيس إكس". وهبطت "كرو دراغون" قبالة بينساكولا في ولاية فلوريدا، كما كان مقررا في الساعة 2:48 ظهرا، وفقا للقطات مباشرة بعد دخول الغلاف الجوي للأرض بسلام.

وساهمت 4 مظلات كبيرة في إبطاء عملية هبوط المركبة التي تم سحبها بسرعة بواسطة سفينة تابعة لشركة "سبايس إكس".

ومثل الهبوط الأول من نوعه على الماء لرواد فضاء منذ 45 عاما، وكانت آخر مرة أعقبت المهمة المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي عام 1975 والمعروفة باسم أبولو - سويوز.

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الأهم إعادتنا الى منزلنا

وقبل ساعات، ودع رائدا الفضاء زملاءهما الثلاثة الذين ظلوا في المحطة. وقال بوب بنكين قبل ساعات من الموعد المحدد لانطلاق الكبسولة "أصعب شيء هو أن نصبح في المدار لكن الأهم هو إعادتنا إلى منزلنا".

مغادرة محطة الفضاء

وأظهرت لقطات صورتها وكالة الناسا الكبسولة وهي تبتعد بطريقة سلسة عن محطة الفضاء الدولية لتنهي رحلة استمرت شهرين لأول رائدي فضاء أميركيين تنقلهما وبعقد مع الناسا، شركة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية التي تبعد 400 كلم عن الأرض.

ظروف مناخية سيئة

وقد أبقي على موقع الهبوط في غرب فلوريدا على الرغم من أن العاصفة الاستوائية أيساياس التي قد تتحول إلى إعصار، تهدد السواحل الشرقية لجنوب شرق الولايات المتحدة. وتم الإبقاء على موقع قبالة سواحل مدينة بنساكولا بشمال فلوريدا للهبوط مع بديل قبالة مدينة بنما إذا كان البحر هائجا أو الرياح عنيفة جدا.