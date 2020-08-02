برلمانى يطالب بزيادة ميزانية البحث العلمى

وأوضح عضو مجلس النواب، أن جائحة كورونا جعلت العالم كله يقدس العلم والعلماء، وعلى الرغم من الجهود القوية التى بذلتها الدولة المصرية فى هذا الإطار، والمحاولات كسائر الدولة من أجل مواكبة الحدث إلا أنه لابد ان يتم وضع رؤية وخطة لتشجيع البحث العلمى، ورعاية النوابغ والمبتكرين، على أن يكون هناك حوافز تشجيعية وإلقاء مزيد من الضوء فى مختلف وسائل الإعلام على هذه النماذج المشرفة، بل ولابد من تكريمهم فى مختلف المناسبات.

وطالب عضو البرلمان، إلقاء مزيد من الضوء على النماذج المشرفة والأبحاث التى تلقي الضوء على موضوعات ذات أهمية، وهذا لا يعنى تهميش الباقى ولكن ضرورة أن يكون هناك مزيد من الاهتمام، على أن تتحول أكاديمية البحث العلمى لقلعة تكون هى قاطرة التنمية فى المنطقة بشكل عام.

يذكر أن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، صرح أن جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وضع أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم تحت ضغط غير مسبوق ومتزايد وفقا لتصريحات منظمة الصحة العالمية.

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وأشار الجيزاوى، إلى أن جميع المؤسسات البحثية بالعالم عكفت على دراسة الفيروس وتأثيراته من جوانب مختلفة، مضيفا أنه من هذا المنطلق أطلقت جامعة بنها قواعد بيانات لتسجيل الإنتاج الفكري الخاص بأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة والمتعلق بدراسة فيروس كورونا وقد سجلت بقاعدة البيانات هذه 5 أوراق علمية حتى الآن.